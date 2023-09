Rätselhafter Leichenfund: Identität des Toten steht fest

Bad Schwartau - Traurige Gewissheit: nach dem Leichenfund in Bad Schwartau ( Kreis Ostholstein ) steht die Identität des Toten fest.

Die Polizei hatte Bilder des Fahrrads und der Kleidung des Toten veröffentlicht. © Montage: Polizeidirektion Lübeck (2)

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich zweifellos um einen Mann, der am 27. September als vermisst gemeldet wurde.

Die Leiche war am Mittwoch, dem 20. September, gegen 7.20 Uhr im Bereich Riesebusch/Eutiner Straße in der Nähe einer Brücke gefunden worden. In unmittelbarer Nähe fanden die Ermittler ein Fahrrad, das dem Toten gehörte.

Die Kriminalpolizei hatte die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung gebeten. Dazu veröffentlichten die Beamten auch Fotos von der Kleidung des Toten.