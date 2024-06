Rentner (72) aus Klinik verschwunden: Wer hat den Hilfebedürftigen gesehen?

Mit diesem Foto sucht das LKA nach dem vermissten 72-Jährigen aus Berlin. © TAG24, Polizei (Bildmontage)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 72-Jährige auf eigenen Wunsch am 11. Juni aus dem Vivantes Humboldt-Klinikum in Reinickendorf entlassen.

Seitdem ist der Rentner spurlos verschwunden. Den Beamten zufolge wurde er bisher weder an seiner Wohnanschrift in der Flatowallee in Westend gesehen, noch nahm er seine Termine wahr.

Aufgrund einer beginnenden Demenz könnte er sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,63 Meter groß

schlanke Statur

schwarze, kurze Haare

asiatisches Aussehen

Brillenträger

Altersflecken im Gesicht

Die Kripo möchte wissen, wer den 72-Jährigen seit dem 11. Juni gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann.