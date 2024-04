Rentner aus Prenzlauer Berg wieder da: Spaziergänger bringt ihn zurück nach Hause

Ein 67-Jähriger, der seit dem 7. April 2024 verschwunden war, ist wieder da. Er wurde von einem Spaziergänger in Falkensee am Samstagmorgen in der Nähe eines Gewässers erkannt. Der Passant alarmierte daraufhin die Polizei. Der Senior wurde zu seinen Angehörigen zurückgebracht.

Die Fahndung ist somit beendet.