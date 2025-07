Rentner aus Chemnitz vermisst: Mann verließ Pflegeheim und kam nicht zurück

Wer hat den 73-Jährigen gesehen? © Bildmontage: 123rf/footoo, Polizei

Der Senior verließ am Montag gegen 10 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Straße Am Heim in Altendorf und kehrte seitdem nicht zurück.

Die Polizei suchte wiederholt in der Umgebung, allerdings bisher ohne Erfolg.

"Womöglich befindet sich der 73-Jährige in einer hilflosen Lage", so die Polizei am Mittwoch.

Der 73-Jährige wird so beschrieben: