Sachse Frank seit zwei Tagen verschwunden: Ist ihm etwas zugestoßen?

Borna - Große Sorge um einen Mann aus dem Landkreis Leipzig : Frank Siegfried F. (63) ist am Wochenende plötzlich spurlos verschwunden. Wer hat ihn gesehen?

Alles in Kürze

Frank Siegfried F. (63) wird seit zwei Tagen vermisst. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Der 63-Jährige wurde zuletzt an seiner Wohnadresse in der Straße An der Aue gesehen, soll sich dort auch vor seinem Verschwinden noch aufgehalten haben.

Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag habe zuletzt am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr jemand mit Frank Kontakt gehabt.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dem Bornaer etwas zugestoßen ist oder dass er sich in einer Notlage befindet.

Da er an keinen bekannten Hinwendungsorten angetroffen werden konnte, wird nun öffentlich nach dem Vermissten gesucht. Die Polizei bittet um die Unterstützung der Bevölkerung.

Der 63-Jährige wird wie folgt beschrieben: