Schon öfter von zu Hause ausgebüxt: 15-Jährige kehrt nach einer Woche zurück

Wie das Polizeirevier Harz am heutigen Donnerstag mitteilte, ist die Teenagerin wieder zu Hause. Sie kehrte von allein wohlbehalten zurück.

Update: Die 15-jährige ist wieder da. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Harz

Die 15-jährige wurde an jenem Dienstagmittag zuletzt an der elterlichen Wohnung in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist sie verschwunden.

Das Mädchen war schon öfter von zuhause abgängig und wurde polizeilich gesucht, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Teenagerin mit der Bahn unterwegs ist und sich im Raum Braunschweig aufhalten könnte.