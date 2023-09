20.09.2023 10:02 723 Schülerin (15) vermisst: Hier wurde sie in der Nacht wiedergefunden

Eine 15-jährige Jugendliche wurde in Nossen am Dienstag vermisst und in der darauffolgenden Nacht in einem Feld bei Zehren entdeckt.

Von Martin Gaitzsch

Nossen - Alarm in Nossen! Dort wurde am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr eine 15 Jahre alte Schülerin vermisst. Ein Hubschrauber kam bei der Suche nach der 15-Jährigen zum Einsatz. Die Maßnahme hatte den gewünschten Erfolg. (Symbolbild) © 123RF / revvocam Unverzüglich wurde eine große Suchaktion eingeleitet, an der sowohl Suchhunde als auch ein Hubschrauber beteiligt waren. Mitten in der Nacht wurde der Teenager dann aus der Luft rund 30 Kilometer entfernt in einem Feld bei Zehren entdeckt. Das Mädchen wurde in eine Fachklinik zur Untersuchung eingewiesen.

