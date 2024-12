Schuhe, Handtuch & Kulturbeutel am Ufer: Ist jemand in der Nähe des NOVA ins Wasser gegangen?

Zschöchergen - Einige verlassene Kleidungsstücke am Saale-Elster-Kanal bei Zschöchergen in der Nähe des Shoppingcenters NOVA geben Grund zur Beunruhigung. Ist hier eine Person nicht wieder aus dem Wasser gekommen?

Die Sachen wurden am Ufer des Saale-Elster-Kanals gefunden. (Archivbild) © Lutz Brose

Am Sonntag wurden am Ufer des Kanals neben ein paar Schuhen in Größe 37,5 auch ein kleines Handtuch und ein Kulturbeutel gefunden.

"Aufgrund der Auffindesituation der Gegenstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Person in den Saale-Elster-Kanal begeben hat", erklärte Polizeisprecherin Stephanie Rilk.

Direkt wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Polizei und Rettungsdienst waren mit Booten, Tauchern, Spürhunden und Sonargeräten im Einsatz - Bisher ohne Erfolg.

Aus diesem Grund wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit. Wer kennt die abgebildeten Gegenstände und kann sie einer Person zuordnen?