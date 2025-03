Schwimmer kommt nicht mehr aus dem Wasser: Große Suchaktion in Braunschweig

Über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchten den Heidbergsee. (Symbolbild) © Marco Priebe/dpa

Sie gaben an, am Samstagnachmittag einen Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser in das Wasser ging. Allerdings hätten sie ihn nicht wieder herauskommen sehen.

Noch am Samstagabend wurde die gesamte Wasserfläche mit Booten der Feuerwehr abgesucht. Auch eine Unterwasserdrohne wurde eingesetzt.

Am Sonntag wurde die Suche unter anderem mit Spürhunden, Schwimmern und Sonargeräten fortgesetzt. Der Einsatz dauerte insgesamt zehn Stunden.

Von dem möglicherweise vermissten Schwimmer fehlt jedoch bis zum heutigen Montagvormittag jede Spur.

Auch mögliche "Verdachtspunkte" hätten Taucher nicht finden können. Überlegt wird, ob die Suche fortgesetzt werden soll.