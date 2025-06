Sein Handy ist seit Tagen ausgeschaltet: Wer hat Thorsten und seinen VW Transporter gesehen?

Thorsten H. (50) wurde am 16. Juni von einer Angehörigen als vermisst gemeldet. © Montage Polizei Sachsen

Nach Angaben der Polizei wurde Thorsten H. zuletzt am 8. Juni in seinem weißen VW Transporter (Kennzeichen L-TR-27) auf der B2 an der Abfahrt Sachsenpark gesehen. Vermutlich war er in Richtung Bad Düben oder Schkeuditz unterwegs.

Nachdem am Abend des 9. Juni dann zuletzt telefonischer Kontakt zu dem 50-Jährigen bestanden hatte, verschwand er spurlos. Sein Handy ist seitdem ausgeschaltet.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit", so ein Behördensprecher am Donnerstag.

Thorsten H. wird wie folgt beschrieben: