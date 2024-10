Seit Montag verschwunden: Leiche von Seniorin in Gebüsch entdeckt

Am Dienstagmittag teilte die Polizeiinspektion in Dessau mit, dass die Vermisste am Vormittag tot in einem Gebüsch nahe ihres Wohnumfelds gefunden wurde. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vorhanden", so ein Sprecher.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.