Seit Montag verschwunden: Wer hat die 16-Jährige aus Crimmitschau gesehen?

Wer hat die 16-Jährige aus Crimmitschau gesehen? (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Die 16-jährige Samira verließ am Montagmittag mit zwei anderen Jugendlichen eine soziale Einrichtung in der Straße Am Gutsteich im Ortsteil Blankenhain. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, liefen alle bisher erfolgten Suchmaßnahmen ins Leere.

Deswegen wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank

langes, braunes, welliges Haar - trägt es oft zusammengebunden

trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein sandfarbenes Top, eine bedruckte graue Jogginghose und eine weiße Jacke

Ein Foto der 16-Jährigen findet Ihr unter diesem Link.