Seit Sonntag verschwunden: Wer hat Brigitte Gerda B. (71) gesehen?

Möckern - Sorge im Jerichower Land! Seit dem gestrigen Sonntagabend wird eine Rentnerin vermisst . Die Polizei wendet sich mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Wo ist diese Dame aus dem Jerichower Land? © Polizeirevier Jerichower Land

Die 71 Jahre alte Brigitte Gerda B. wurde zuletzt gegen 22 Uhr an ihrer Wohnanschrift am Blumenring in Möckern (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist sie spurlos verschwunden.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, sei die Dame aufgrund der noch kalten nächtlichen Temperaturen in großer Gefahr.

Die Seniorin wird wie folgt beschrieben:

1,71 Meter groß

schlanke Statur

grün-graue Augen

blonde, kurze Haare

trug dunkelblaue/schwarze Trainingshose und graue längliche Jacke

Brigitte Gerda B. ist vermutlich zu Fuß unterwegs.