Senior wurde seit Dienstag vermisst: 85-Jähriger tot an Havelufer gefunden

Wie die Polizei mitteilte, wurde am heutigen Samstag der Leichnam des seit Dienstag in Oranienburg (Oberhavel) vermissten 85-Jährigen entdeckt. Passanten hatten den Toten gegen 11.20 Uhr im Bereich der Lehnitzstraße am Havelufer gefunden.

Vor Ort waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.