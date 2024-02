Seniorin fährt mit Toyota davon und verschwindet: 86-Jährige taucht im Krankenhaus auf

Von dort aus hat sich die Frau am heutigen Montag selbst bei der Polizei gemeldet.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ist die vermisste Seniorin wieder aufgetaucht. Demnach war die 86-Jährige gestürzt, hatte sich verletzt und befindet sich aktuell in einem Krankenhaus.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten aus Berlin-Spandau. © David Inderlied/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verließ die Seniorin am 1. Februar ihre Wohnung im Jugendweg in Siemensstadt.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Den Angaben zufolge war die Frau mit einem roten Toyota unterwegs.

Die Ermittler wollen wissen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder wer sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat. Zudem fragt die Polizei, wer das Auto, mit dem die Seniorin unterwegs war, seit dem gesehen hat.