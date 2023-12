Sie fuhr mit dem Zug nach Dresden und kam nicht an: 16-Jährige aus dem Vogtland vermisst

Die Vermisste war am gestrigen Mittwoch nach Dresden unterwegs, kam dort jedoch nicht an. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird die Jugendliche seit Mittwochnachmittag vermisst.

Gegen 13 Uhr wurde sie von einem Elternteil zum Bahnhof in Ellefeld gebracht, wo sie kurz darauf in einen Zug in Richtung Zwickau einstieg.

Doch anstatt in Zwickau in einen Anschlusszug nach Dresden zu steigen, verließ sie vermutlich das Bahnhofsgelände. Es ist jedoch auch nicht auszuschließen, dass sie bereits an einem anderen Bahnhof ausgestiegen ist.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Gestalt

trägt langes, dunkles Haar sowie eine Brille

sie ist auffällig stark, vorwiegend schwarz, im Gesicht geschminkt

mit einem schwarzen, knielangen Steppmantel, einer schwarzen Leggings und auffälligen lila-weißen Nike-Schuhen bekleidet

trägt einen schwarz-blauen Rucksack mit Adidas-Aufschrift

feste Zahnspange

Ein Bild von der 13-Jährigen findet Ihr unter folgendem Link: https://www.polizei.sachsen.de/de/103210.htm.