Sie war nicht zum Unterricht erschienen: 15-Jährige wieder da

Wie die Polizei mitteilte, ist die Schülerin am Dienstagnachmittag wieder wohlbehalten angetroffen worden.

Seit Montag wird eine 15-Jährige aus Oldenburg vermisst. © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizei verließ die 15-Jährige am Sonntagmittag die Wohnung ihrer Eltern in Oldenburg. Zuletzt wurde sie gegen 20.50 Uhr gesehen - seitdem wird sie vermisst.

Am Montag erschien sie nicht in der Schule zum Unterricht. Die Beamten gehen davon aus, dass sie sich weiter in Oldenburg oder im Umfeld aufhält.