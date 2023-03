Sie war vorher in einer Klinik: Polizei sucht 41-jährige Braunschweigerin

Braunschweig - Die Polizei in Braunschweig sucht aktuell nach einer 41-jährigen Frau, die zuletzt in einer Klinik gesehen wurde.

Wer hat die 41-Jährige gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise. © Bildmontage: Rene Ruprecht/dpa, Polizei Braunschweig

Sie wird seit Freitag, dem 17. März vermisst. Das letzte Mal wurde sie im städtischen Klinikum Braunschweig in der Salzdahlumer Straße in den Morgenstunden des 15. März gesehen. An diesem Tag hatten Freunde und Verwandte das letzte Mal mit ihr Kontakt.

Am 16. März wurde ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen von ihr in der Straße Mühlentrift im Stadtteil Rautheim entdeckt.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Ergebnis.

So wird die Gesuchte beschrieben:

41 Jahre alt



circa 1,65 Meter groß



schlank



hat dunkelblonde schulterlange Haare (meist zum Zopf gebunden)



vermutlich mit blauer Jeans und hellem Pullover bekleidet



Sie ist auf notwendige Medizin angewiesen.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Braunschweig um Hinweise, wo sich die Vermisste aufhalten könnte oder ob sie gesehen wurde.