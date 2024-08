Sie wirkt deutlich älter: Wo steckt Lea Sofi aus Frankfurt am Main?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach Lea Sofi. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Elfjährige habe am 7. August die Wohnung ihrer Eltern in Frankfurt am Main verlassen, teilten die Beamten am heutigen Sonntag mit. Zwei Tage später griff die Polizei das Mädchen in Berlin auf.

Anschließend übergaben die Polizisten Lea an den Kindernotdienst an der Gitschiner Straße, wo sie falsche Angaben zu ihrer Identität machte. Die Anlaufstelle meldete das Mädchen dann am 10. August gegen zehn Uhr als vermisst.

Laut Mitteilung wirkt die Elfjährige vom Aussehen sowie vom Auftreten her deutlich älter.

Ihr geschätztes Alter liegt zwischen 14 und 16 Jahren. Sie ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat lange, glatte dunkle Haare, die meist zum Pferdeschwanz gebunden sind. Ihre Figur wird als weiblich beschrieben.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Lea weiße Nike-Turnschuhen aus Leder, eine graue Jogginghose und ein trägerloses graues Top sowie eine sehr lange graue Strickjacke. Möglicherweise trägt sie statt der Jogginghose aber auch ein graues Strickkleid.

Die Ermittler fragen: