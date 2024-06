Sie wollte zu ihrem Freund: 15-Jährige in Wilmersdorf vermisst

Die Schülerin verließ am Freitagabend die Wohnung ihrer Eltern in der Zoppoter Straße, wollte sich eigentlich mit ihrem Freund treffen. Zu der Verabschiedung erschien sie aber nicht.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 2 (West) unter der Rufnummer 030/4664271100 oder per E-Mail unter dir2k1dd@polizei.berlin.de entgegen. Alternativ wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.