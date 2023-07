Siegfried B. (80) spurlos verschwunden: Wo ist der Demenzkranke?

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn B. geben können oder ihn seit seines Verschwindens gesehen haben, melden sich bitte telefonisch in der Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg unter 03573 880 oder via Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.