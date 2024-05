Spurlos verschwundene 17-Jährige aus Frankfurt wieder aufgetaucht

Frankfurt am Main - Wo ist sie nur? Bereits seit vergangenem Samstag gilt ein 17-jähriges Mädchen aus Frankfurt-Eschersheim als vermisst. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und hofft auf neue Entwicklungen.

Die 17-Jährige wurde seit dem 20. April vermisst. Mittlerweile ist sie glücklicherweise wieder aufgetaucht. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Friso Gentsch/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei hinterließ die 17-Jährige am Tag ihres Verschwindens ihrem Vater noch eine Nachricht, in der es heißt, dass sie gegen 21 Uhr am selbigen Abend wieder zurück sein wolle.

Doch seitdem sie gegen 18.45 Uhr das elterliche Haus im Frankfurter Stadtteil Eschersheim verließ, fehlt von der Teenagerin auch nach mittlerweile vier Tagen jede Spur.

Hinzukommt, dass die Vermisste aufgrund einer psychischen Erkrankung der Polizei zufolge eine besondere Gefahr bestehe.

Ein möglicher Anlaufpunkt für die 17-Jährige sei der Kleintierzuchtverein Eschersheim in der Straße "An der Nachtweide".