Studentin verschwunden: Verdächtiger gerät in Erklärungsnot

Im Laufe von vier Vernehmungen soll sich Joshuas Erinnerung darüber, was sich in jener Nacht am Strand zugetragen hat, mehrfach verändert haben. Der US-Amerikaner gilt bei den weiteren Ermittlungen daher als potenziell verdächtig.

"Er befindet sich immer noch in dem Hotel, in dem er seinen Urlaub verbracht hat, und steht den Behörden für weitere Fragen zur Verfügung", sagte eine örtliche Quelle gegenüber People.

Auch das Büro des Sheriffs in Loudoun County in Virginia, wo die 20-Jährige im Rahmen ihres Studiums in den USA gelebt hat, hat Joshua als Person von Interesse bezeichnet.

Sudiksha, eine Studentin der Universität von Pittsburgh, wurde zuletzt am frühen Morgen des 6. März gesehen, als sie am Strand vor ihrem Urlaubsresort in Punta Cana spazieren ging.

Ihre Kleidung wurde später auf einer Liege am Strand gefunden - die junge Frau selbst war jedoch wie vom Erdboden verschluckt. Joshua behauptet, er habe Sudiksha zum ersten Mal in dem Hotel getroffen, in dem sie beide wohnten. Später hätten sie und die anderen Studentinnen zusammen am Strand gefeiert.

Während die meisten anderen gegen 6 Uhr morgens zum Hotel zurückkehrten, wurde Joshua gegen 9 Uhr allein von einer Überwachungskamera gefilmt.

"Wir halten alle Ermittlungswege offen, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine konkreten Anhaltspunkte", hieß es vonseiten der Polizei.