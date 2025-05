Suchaktion in Berlin beendet: Dementer Rentner aus Kreuzberg in Klinik

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, konnte der gesuchte 85-Jährige angetroffen werden. Er befindet sich nun in einer Klinik.

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach dem Vermissten. © David Inderlied/dpa / Berliner Polizei

Er verließ seine Wohnung an der Urbanstraße am 3. Mai gegen 5.30 Uhr in der Früh. Seither weiß seine Familie nicht, wo sich der 85-Jährige befindet.

Der Vermisste hat eine Demenzerkrankung und spricht nur Italienisch. Zudem braucht er Medikamente.

Die Berliner Polizei veröffentlicht jetzt ein Foto von ihm und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.