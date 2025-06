Suche erfolgreich: Vermisste 14-Jährige aus Chemnitz ist wohlauf

Die Vermisste wurde auf dem Kaßberg angetroffen. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei

Die Jugendliche wird bereits seit dem 29. Mai vermisst, teilte die Polizei am Freitag mit.

Am besagten Donnerstagmorgen verließ sie eine Jugendeinrichtung in Chemnitz und kam nicht wie vereinbart zurück. Dabei hatte sie sich bereits in der Vergangenheit schon einige Male nicht an Absprachen gehalten.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort war am Abend des 29. Mai im Chemnitzer Zentrum, wo sie eine Bekannte gesehen hatte.

Die Überprüfung bekannter Anlaufstellen der Vermissten sowie weitere Befragungen von Kontaktpersonen blieben bisher ohne Erfolg.

Es wird vermutet, dass sie sich im Chemnitzer Stadtgebiet oder in der Region Penig aufhält.