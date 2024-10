Suche mit Hunden und Hubschrauber erfolglos: Wo steckt Rentner Lothar F.?

Lothar F. ist am Donnerstag aus seinem Wohnumfeld in Quellendorf verschwunden. © Bildmontage: Polizei Anhalt-Bitterfeld, Friso Gentsch/dpa

Den Angaben des Polizeireviers in Anhalt-Bitterfeld nach ist der 87-Jährige am Donnerstag samt eines blauen Damenfahrrads aus seinem häuslichen Umfeld in Quellendorf verschwunden.

Die Polizei hat bereits mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach dem Senior gefahndet. Nun bittet die Behörde die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche, da Lothar F. unter gesundheitlichen Problemen leidet.

Er wird wie folgt beschrieben: