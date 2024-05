Suche nach 82-Jährigem beendet: Vermisster Heinz-Rolf gefunden

Heinz-Rolf J. wurde am Nachmittag in der Stadt aufgefunden. Die Polizei geht von keinem Straftatverdacht aus und brachte den Rentner zurück in sein Seniorenheim.

Dresden - In Dresden-Blasewitz wird nach einem vermissten Rentner gesucht.

Heinz-Rolf J. (82) ist wieder da. © Polizeidirektion Dresden

Die Polizei informierte am Donnerstagvormittag über die Suchaktion. Der 82 Jahre alte Heinz-Rolf J. habe demnach am Mittwoch zur Mittagszeit das Seniorenheim am Schillerplatz verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Möglicherweise irrt er orientierungslos umher. Erschwerend kommt hinzu, dass der Mann unter einer Sehschwäche leidet.

Beamte der Polizei suchten bereits an üblichen Orten, an denen sich Heinz-Rolf regelmäßig aufhalte. Dies führte jedoch nicht zum Auffinden, weshalb jetzt die Öffentlichkeit in die Suche einbezogen wird.

Bekleidet war er zuletzt mit einem gelben Hemd, einer beigefarbenen Hose sowie hellen Jacke und braunen Schuhen.