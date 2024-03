Suche nach möglicher Leiche: Polizei findet Handys

Parchen/Genthin - Zwei Tage lang hat die Polizei ein Grundstück in Parchen ( Landkreis Jerichower Land ) durchsucht. Sie vermutet dort einen Tötungsdelikt.

Polizisten durchkämmten das Grundstück ab, um den möglichen Leichnam des Vermissten zu finden. © Polizeiinspektion Stendal

Wie die Polizeiinspektion Stendal am heutigen Freitag mitteilte, gab es am Dienstag und Mittwoch in dem knapp 800-Einwohner-Dorf eine größere Durchsuchungsaktion.

Gesucht wurde dabei nach Hinweisen und einer möglichen Leiche eines 55 Jahre alten Mannes.

Dieser wurde am 4. März des vergangenen Jahres das letzte Mal lebend gesehen und wohnte mit drei weiteren Männern in einem Haus mit angrenzendem Grundstück in Parchen.

Ermittlungen nach der Vermisstenanzeige hätten ergeben, dass ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden könne.

Aus diesem Grund wurde das Gehöft durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei untersucht.