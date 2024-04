Suche über Landesgrenzen: Einjährige seit mehr als einer Woche vermisst!

Serbiens Polizei sucht nach einem einjährigen Mädchen, das am 26. März nahe der Bergbaustadt Bor spurlos verschwunden ist. (Symbolbild) © Darko Vojinovic/AP/dpa

Die kleine Danka war zuletzt am Dienstag vergangener Woche (26. März) vor dem Haus ihrer Familie im Dorf Banjsko Polje in der Nähe der Bergbaustadt Bor im Osten Serbiens gesehen worden.

Sie hatte dort mit anderen Kindern gespielt. Die Mutter war kurz ins Haus gegangen, um Trinkwasser für die Kinder zu holen.

Nach einer möglichen Sichtung in Wien ermittelt auch die österreichische Polizei in dem Vermisstenfall. Die Behörden im Nachbarland Montenegro suchen seit Wochenbeginn ebenfalls nach dem Mädchen. Interpol gab eine Vermisstenmeldung heraus.

Die Polizei erklärte mehrfach, sie ermittele in alle Richtungen. Viele befürchten, dass das kleine Mädchen Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Ein in Österreich lebender Serbe will das Kleinkind am vergangenen Samstag (30. März) in Begleitung zweier Frauen in Wien gesehen und mit seinem Handy gefilmt haben.