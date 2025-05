"Tatort"-Star sucht nach seiner vermissten Freundin: Wo ist Theresa?

Tatort-Schauspieler Daniel Sträßer (37) sucht nach seiner vermissten Freundin Theresa. © Screenshot/Instagram/danielstraesser und theresalitaa

Theresa wurde laut der am Freitag veröffentlichten Vermisstenmeldung am 1. Mai um 3 Uhr das letzte Mal in der Nähe der Rudolf-Wissel-Brücke im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gesehen.

Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur. Eines der drei Fotos, die von Theresa in der Anzeige eingefügt worden sind, soll sie mit der Bekleidung zeigen, die sie zuletzt anhatte: Eine graue Jeans, Sneaker und ein T-Shirt mit gelben Pullunder darüber.

Auch weitere Promis, wie "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer (36, Liv Moormann, Bremer "Tatort") und Schauspielerin Clelia Sarto (51, Gastrollen in diversen "Tatorten") teilten den Post, in der Hoffnung, etwas zu ihrem Verbleib in Erfahrung bringen zu können.