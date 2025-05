Teenagerin vermisst: Wo ist Anjeli-Sophie (14)?

Halberstadt - Die Polizei in Halberstadt ( Landkreis Harz ) sucht derzeit nach einem 14-jährigen Mädchen.

Alles in Kürze

Wer hat die 14-Jährige gesehen und kann der Polizei bei der Suche helfen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

Die Teenagerin Anjeli-Sophie S. wurde zuletzt am 17. Mai in der Maybachstraße in Halberstadt gesehen.

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte oder wohin sie gegangen ist.

Mit der jetzt veröffentlichten Fahndung werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Sichtungen oder ihrem Aufenthaltsort geben können.

So wird die 14-Jährige beschrieben: