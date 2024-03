Traurige Gewissheit: 80-jähriger Vermisster nach sechs Monaten tot aufgefunden!

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, wurde am 23. Februar 2024 im Selketal im Harz ein Leichnam durch einen Zeugen gefunden. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei dem Toten um den seit dem 6. September 2023 Vermissten handelt.

Der Rentner aus dem Landkreis Harz verließ mit seinem Fahrrad seine Wohnung und wurde seitdem vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Harz

Der 80-Jährige verließ gegen 14.30 Uhr seine Wohnung in Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) und radelte auf seinem Fahrrad los.

Er wurde gegen 15 Uhr in der Apfelallee gesehen und etwa gegen 15.30 erneut zu Fuß am Kaufberg in Richtung Hirschteich, seitdem ist er spurlos verschwunden.

Wie das Polizeirevier Harz nun mitteilte, hätten die Einsatzkräfte bereits ausführlich, unter anderem mit Spürhunden, nach dem Senior gesucht, doch bisher blieben alle Maßnahmen erfolglos.