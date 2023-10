Traurige Gewissheit in Halle: Vermisster 27-Jähriger ist tot

Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, wurde der Vermisste am Nachmittag im Bereich der Planenaer Landstraße leblos aufgefunden. Ein Todesursachenermittlungsverfahren soll nun Antworten liefern.

Der Vermisste (27) wurde tot aufgefunden. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeiinspektion Halle

Halle (Saale) - Seit Donnerstagnachmittag wird ein junger Mann aus Halle vermisst. Die Polizei wendet sich mit zwei Fotos an die Öffentlichkeit.

Der 27-Jährige wurde zuletzt gegen 14.45 Uhr in der Barbarastraße in Halle (Sachsen-Anhalt) gesehen.

Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, war er in einem dortigen Krankenhaus in Behandlung, da er seit einer Corona-Erkrankung unter schweren Panikattacken litt.

Aufgrund seines emotionalen Ausnahmezustands befürchten Angehörige nun, er könne sich selbst etwas antun, teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) mit.

Die Beamten suchen fieberhaft nach dem Studenten, konnten ihn aber bislang nicht auffinden.