Traurige Gewissheit: Schädel und Knochen von vermisstem Patienten in Feld gefunden

Am 1. August fand eine Zeugin auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Haldensleben einen Schädel und Knochenreste, so die Polizeiinspektion Magdeburg.

Nach einem Identifizierungsverfahren konnte bestätigt werden, dass es sich dabei um Vermissten aus dem Ameos-Klinikum handelt.