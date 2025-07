Traurige Gewissheit: Vermisste 32-Jährige aus Leipzig wurde tot aufgefunden

Alles in Kürze

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Freitagvormittag mitteilte, wurde die 32-Jährige am Donnerstagabend leblos aufgefunden.

Am Donnerstag wurde der Vermisstenaufruf der 32-Jährigen veröffentlicht. © Polizei Sachsen

Sie wurde zuletzt gegen 12.30 Uhr in einer medizinischen Einrichtung in der Morawitzstraße in Leipzig-Probstheida gesehen.

Seitdem fehlt von der 32-Jährigen jede Spur.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, seien bis auf Verbindungen in den Stadtteil Plagwitz keine weiteren Hinwendungsorte bekannt.

Da die bisherigen Maßnahmen nicht dazu führten, dass sie gefunden wurde und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit.