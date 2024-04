Seit einer Woche vermisst: Rentner tot aus Kanal gezogen

Wie die Polizei mitteilte, ist der vermisste Rentner am heutigen Mittwoch leblos aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr hätten ihn aus dem Teltowkanal geborgen, hieß es. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.

Der Rentner wurde seit dem 3. April 2024 nicht mehr gesehen. © Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Er habe am vergangenen Mittwoch zwischen 6 und 9 Uhr seine Wohnung in der Lahmertstraße verlassen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Seitdem ist er verschwunden.

Der Vermisste ist den Angaben nach stark seh- und hörbehindert, allerdings habe er weder seine Brille noch seine Hörgeräte mitgenommen.

Auch seinen Rollator habe der Rentner in der Wohnung zurückgelassen. Die Polizei befürchtet, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Ermittler fragen: