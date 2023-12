Trauriges Ende einer Suche im Erzgebirge: 54-Jähriger leblos aufgefunden

Das Fachkommissariat für Vermisstenfälle der Chemnitzer Kriminalpolizei nahm mit Unterstützung von Polizeischülern am heutigen Mittwoch erneut die Suche in diesem Wald auf.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, entdeckte eine Zeugin seinen Audi Q5 zugeschneit und verlassen bereits am 1. Dezember in einem Waldstück nahe der Rautenkranzer Straße. Von dem Vermissten fehlte allerdings jede Spur.

Der 54-Jährige aus Eibenstock wurde am 27. November von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet. Zuletzt war er am vorherigen Freitag gegen 14.30 Uhr in seiner Wohnung in der Straße Forstsiedlung gesehen worden.

Am Samstagmittag fuhr er offenbar mit seinem schwarzen Audi Q5 mit Auer Kennzeichen von Eibenstock in Richtung Vogtlandkreis. Seitdem gab es keine Hinweise oder Anhaltspunkte mehr zu seinem möglichen Aufenthaltsort.