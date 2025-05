Vergebliche Suche mit Hubschrauber und Hunden: Vermisster könnte in Gefahr sein

Dieter Thomas D. (61) aus Leuna wird vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. © Montage: Carsten Rehder/dpa; Polizeiinspektion Halle

Wie die Polizeiinspektion Halle am Dienstag mitteilte, wurde Dieter Thomas M. aus dem Ortsteil Friedensdorf zwar erst am Montag als vermisst gemeldet, verließ nach aktuellem Ermittlungsstand aber schon am Sonntag sein Wohnhaus.

So sei nach der Meldung in und um Friedensdorf auch mit einem Polizeihubschrauber, einer Drohne, Mantrailern und Flächensuchhunden nach dem Mann gesucht worden - allerdings vergeblich.

"Angesichts dessen, dass der Vermisste sich in einer Gesundheitsgefahr befinden könnte, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe", hieß es weiter.