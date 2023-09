Vermisste 13-Jährige aus Hamburg wieder da

Update, 14. September, 11.16 Uhr

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, konnte die 13-Jährige am gestrigen Mittwochabend kurz vor Mitternacht in Burgdorf bei Hannover durch die örtliche Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Anschließend wurde sie dem dortigen Jugendamt übergeben. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor, heißt es.