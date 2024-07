Vermisste 16-Jährige aus Brunnthal bei München wieder aufgetaucht

Die Öffentlichkeitsfahdnung nach einer vermissten 16-Jährigen war erfolgreich. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Jugendliche war zuletzt am Freitag gegen 16.50 Uhr am Bahnhof in Sauerlach gesehen worden.

Am Sonntagmorgen veröffentlichten die Ermittler Fotos von dem Mädchen und baten die Bevölkerung um Hinweise.

Die 16-Jährige hielt sich den Polizeiangaben zufolge bei einem Freund in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf.