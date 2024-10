Hubschrauber und Spürhunde suchten nach ihr: 30-Jährige ist wieder da!

Die vermisste 30-Jährige aus Rabenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist wieder da.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mittteilte, konnte die Frau in der Nähe ihrer Kleinstadt aufgefunden und in medizinische Betreuung gebracht werden. Ein Straftatverdacht liege nicht vor.