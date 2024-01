Vermisste 62-Jährige aus Nordsachsen leblos in Sachsen-Anhalt entdeckt

Wie die Leipziger Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Vermisste bereits am 7. Januar 2024 leblos in Sachsen-Anhalt entdeckt. Ihre Identität konnte mittlerweile zweifelsfrei geklärt werden.

Die 62-Jährige war Anfang Dezember spurlos verschwunden. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, sei die Vermisste zuletzt am 4. Dezember gesehen worden – an jenem Montag in der vergangenen Woche habe sie ihr Wohnhaus in Nordsachsen verlassen.

Wohin sie vermutlich mit ihrem Auto fuhr, ist nicht bekannt. Mögliche Aufenthaltsorte könnten sich in Sachsen-Anhalt befinden.

Bisher konnte die 62-Jährige jedoch nicht gefunden werden und kehrte auch nicht nach Hause zurück.

Die Frau leide unter gesundheitlichen Problemen, es könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.