Vermisste wieder da: 13-Jährige reist einfach so 350 Kilometer weit

Die 13-Jährige, die seit Mitte August verschwunden war, reiste mehr als 350 Kilometer nordwärts: "Die Jugendliche wurde in der Nähe von Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern angetroffen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Straftatverdacht läge nicht vor. Sie wird jetzt zu ihren Eltern gebracht.