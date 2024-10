Vermisste Jugendliche aus Waldheim wieder da

Die Jugendliche kehrte am Freitagabend selbständig zurück. "Nach einer Information von Angehörigen trafen Polizeibeamte die vormals Gesuchte auf den Bahnhof in Döbeln an", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Mittwochmorgen verließ sie ihre Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. © Polizei

Wie die Polizei Chemnitz mitteilte, verließ die 16-Jährige am vergangenen Mittwochmorgen ihre Wohnung in Waldheim. Jedoch kam sie nie in ihrer Schule in Mittweida an, teilte die Schule den Angehörigen mit.

Daraufhin kam es nochmals zum telefonischen Kontakt zwischen der Vermissten und einer Angehörigen. Doch seitdem kehrte das Mädchen nicht nach Hause zurück und ist auch nicht mehr zu erreichen.

Die Polizei prüfte bereits im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bekannte Anlaufstellen und Kontaktpersonen. Bislang jedoch ohne Erfolg. Ein möglicher Aufenthaltsort könnte auch Berlin sein, ohne dass konkrete Hinwendungsorte bekannt sind.