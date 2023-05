Vermisste Salma A. tot aufgefunden: Leiche lag in Gebüsch

Traurige Gewissheit: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Leiche von Salma A. in einem Gebüsch in Gröpelingen gefunden worden.

Die 73-Jährige galt seit Oktober 2022 als vermisst. "Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor", so ein Polizeisprecher.

Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.