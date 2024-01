Vermissten-Suche beendet: Mann aus Crimmitschau wieder da

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 60-Jährigen aus Crimmitschau. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstagnachmittag meldeten Angehörige den Mann aus dem Ortsteil Mannichswalde als vermisst.

"Der 60-Jährige wurde zuletzt am Morgen an seiner Wohnanschrift an der Thonhausener Straße gesehen, seither gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bisher blieben die Suchmaßnahmen ohne Erfolg.