Vermissten-Suche in Sachsen endet tragisch: Mann tot aufgefunden

Wie die Polizei mitteilte, wurde der vermisste 81-Jährige am heutigen Samstag leblos aufgefunden.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nach dem Senior blieben erfolglos. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Wie die Polizei mitteilte, wird der Senior seit Mittwochabend vermisst. Er wurde zuletzt gegen 17.30 Uhr in einem Pflegeheim in Treuen am Kastanienweg gesehen.

Ursprünglich stammt der 81-jährige Mann aus dem Auerbacher Ortsteil Reumtengrün.

Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Da sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizei nun um Eure Mithilfe.