Vermissten-Suche: Junger Mann wieder da, doch Ashley ist noch immer verschwunden

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, wurde der 24-Jährige wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung konnte man damit beenden.

Zuvor meldete die Polizei, dass man sich auf die Suche nach dem 24-Jährigen begab. Ursprünglich wurde er am Samstagmorgen, dem 7. Juni 2025 an der August-König-Straße in Bischofswerda zuletzt gesehen.

Am Abend kehrte er nicht wie vereinbart zurück, so die Behörden, seitdem war sein Aufenthaltsort unbekannt. Er hätte sich aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden, hieß es.

