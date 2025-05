Vermisstensuche beendet: Chemnitzerin in der Schweiz gefunden

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte die Chemnitzerin mit der Unterstützung unter anderem auch von der Schweizer Polizei in der Schweiz wohlbehalten ausfindig gemacht werden.

Chemnitz - Auf dem Weg in den Urlaub spurlos verschwunden: Eine Rentnerin (73) wollte mit dem Zug von Chemnitz in die Schweiz fahren. Ihre Reise trat sie an, das kann die Polizei mittlerweile nachweisen. Doch während der Fahrt passierte offenbar etwas - auf dem Weg in die Berge verliert sich ihre Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.