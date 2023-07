Vermisstensuche endet tragisch: Zwickauer Rentner tot in Wald gefunden

Die Vermisstensuche nach einem Rentner aus Zwickau endete tragisch: Der 75-Jährige wurde am Mittwochabend in einem schwer zugänglichen Waldstück in Zwickau-Mosel tot aufgefunden - fast einen Monat nachdem der Mann als vermisst gemeldet wurde.

"Nach aktuellen Erkenntnissen besteht kein Straftatverdacht", so ein Polizeisprecher. Trotz des tragischen Ausgangs dankt die Polizei für die Mithilfe bei der Suche nach dem 75-Jährigen.